Seduc divulga resultado do processo seletivo do Programa Acolher

A Secretaria de Estado de Educação e da Cultura (Seduc) publicou na última terça-feira, 04, o edital de divulgação de resultado provisório do processo seletivo simplificado (PSS) do ‘Programa Acolher’, para as funções de psicólogo e assistente social. Ao todo, são 95 vagas, sendo 60 delas para psicólogos e 35 para assistentes sociais. As listas com os nomes dos candidatos classificados, assim como o resultado de impugnação à lista e as orientações para interposição de recurso contra o resultado provisório, encontram-se disponíveis para consulta no portal da Seduc, na seção Editais/Seleções.

O edital nº 10/2023/GS/SEDUC tem como objetivo atender às necessidades temporárias do serviço de profissionais das áreas de psicologia e serviço social, a fim de desenvolverem suas atividades na rede estadual de ensino. Para além do resultado provisório, os candidatos que por algum motivo discordarem de sua pontuação e não tiverem sido contemplados na lista, têm o prazo de 48 horas para apresentar recursos, a partir desta quarta-feira, 5, até às 23h59 do dia 6. As orientações para interposição de recurso contra o resultado provisório podem ser encontradas no link abaixo.

Após a divulgação dos resultados finais do edital, o ‘Programa Acolher’ entrará na fase de convocação dos candidatos. Os psicólogos e assistentes sociais farão a entrega de seus documentos, além de passar por perícia médica e um curso de formação para integrarem a comissão do programa.

Programa Acolher

O programa Acolher, por meio da presença de psicólogos e assistentes sociais, tem como foco fornecer assistência coletiva nas escolas da rede estadual e nas diretorias regionais de educação. Trata-se de um programa abrangente e pioneiro que visa aprimorar as condições de trabalho dos profissionais da educação em Sergipe. Com equipes multiprofissionais, o Acolher dará suporte e atenderá às demandas dos professores, alunos, pais e comunidade escolar, e é o mais abrangente programa presencial de psicólogos e assistentes sociais nas escolas do estado.

Para todas as informações sobre o resultado provisório, assim como interposição de recursos, acesse o portal da Seduc em: https://www.seduc.se.gov.br/concursos-selecoes.asp?numConcursos=1500

Fonte: Governo de SE