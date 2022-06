Seduc divulga resultado final do II Concurso Cultural Artístico e Literário

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que está disponível, no Portal Seduc, o resultado do II Concurso Cultural Artístico e Literário da Rede Pública Estadual de Educação de Sergipe. No total, 108 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental desenvolveram trabalhos a partir do tema “Escola mais Segura: um cuida do outro”.

Para Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seduc), o concurso promoveu a reflexão desse novo momento da educação em Sergipe. “Foram três etapas de concurso sempre trabalhando na perspectiva de uma escola segura, na qual um cuida do outro. O resultado do concurso deu-se a partir da avaliação por uma banca examinadora. Foram trabalhos belíssimos, e a criatividade aflorou. Os alunos quiseram passar por meio das produções a forma como eles se veem na escola, e isso foi muito rico para toda a comunidade escolar”, comentou, informando que em breve, após o período junino, os estudantes receberão a premiação.

O concurso elegeu as três melhores produções na categoria Artes Visuais, com desenho ou pintura; e mais três produções na categoria Criação Literária, a partir da produção de poesia, baseados no protocolo de retorno às aulas presenciais da Rede Pública Estadual. Na etapa final, 20 estudantes concorreram na categoria de Artes Visuais, e 9 concorreram na categoria de produção literária.

Os estudantes participaram do concurso sob a orientação de seus respectivos professores. Os seis estudantes selecionados serão premiados com um Smartphone Galaxy A01 core DT. Já os professores orientadores receberão um HD Externo ADATA 1TB e um KIT RING LIGHT de mesa, com tripé.

Acesse o resultado final aqui.

Fonte: Governo de Sergipe