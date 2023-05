Seduc implanta polo do curso pré-universitário em Riachão do Dantas

Graças a uma parceria entre a Prefeitura de Riachão do Dantas e o Governo de Sergipe, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) realizou a implantação do polo do curso pré-universitário para os alunos da rede publica estadual na terra do Bode Bito.

Para a Prefeitura de Riachão do Dantas, com a implantação do polo, os “nossos jovens estarão a um passo de conquistar novos sonhos”. Já a prefeita Simone Andrade também celebrou a medida. “Os nossos sonhos estão se tornando realidade”, ressaltou.