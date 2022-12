Seduc lança quarta edição da Revista Educa

A quarta edição da Revista Educa foi lançada na última quinta-feira, 22, pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. Fruto de um trabalho feito em conjunto ao longo dos últimos meses, o periódico é impresso e foi produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação da Seduc, composta por jornalistas, repórteres fotográficos, designer, publicitários, social media, revisor textual e estagiários. Nesta edição o foco é a Educação como Política de Estado, uma das metas do governador Belivaldo Chagas e que foi concretizada na gestão do secretário Josué Modesto dos Passos Subrinho.

A diretora de Comunicação da Seduc, jornalista Gleice Queiroz, lembra que a revista Educa sempre traz uma temática de destaque na gestão e que interferiu positivamente ao longo do ano nas escolas, a exemplo da educação como política de estado, das atividades e iniciação científica na escola. “A revista é da escola pública. Mesmo sendo um prestando contas, são as escolas contando o que tem de melhor”, destaca.

A edição número 4 da Revista Educa traz em seu editorial uma “Carta ao Leitor” assinada pelo secretário Josué Modesto, no qual ele ressalta que o governador Belivaldo Chagas apresentou em seu programa de governo uma proposta educacional ampla e inovadora, que tinha como pedra de toque o conceito de educação como política de estado. Durante o lançamento da revista, em evento que também inaugurou o Estúdio de Comunicação Professora Maria Beatriz Nascimento, no Complexo Administrativo e Pedagógico da Seduc, o secretário entregou um exemplar ao governador e destacou que todos os prefeitos também irão receber. “ Ela nos orgulha muito pois, de forma muito bonita e simples, registra para os anais da história as principais conquistas da educação sergipana”, afirmou.

Em suas 70 páginas, o periódico contém reportagens especiais sobre temas importantes como o Regime de Colaboração entre Estado e municípios, consolidado pelo Programa Alfabetizar pra Valer; a gestão democrática, com o processo seletivo para diretor de escola e de Diretorias Regionais de Educação; o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese); além de outras conquistas da Educação Pública, como o Programa Educação Mais Conectada, que instituiu o auxílio tecnológico no valor de R$ 5 mil, mais um pacote de dados mensais de internet no valor de R$ 70,00 para professores da rede estadual enquanto durar a pandemia. Outro tema relevante abordado pela revista é o aumento de repasses do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin), considerado o maior repasse da história da Educação diretamente aos cofres escolares, também o Prêmio da Escola Destaque.

Revista Educa

A Revista Educa foi criada em 2020, uma iniciativa da Assessoria de Comunicação da Seduc visando divulgar os resultados e conquistas da Educação Pública Estadual. A primeira edição teve como tema principal a iniciação científica nas escolas da rede estadual de ensino. Em 2021 foram lançadas as edições 2 e 3. A segunda continha reportagens especiais sobre boas práticas exitosas desenvolvidas pelas escolas no período da pandemia do coronavírus, e a terceira edição destacou a Ciência nas Escola, com as pesquisas científicas e a participação dos alunos em olimpíadas e eventos científicos.

Fonte: Governo de Sergipe