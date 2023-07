Seduc prorroga prazo de submissão de propostas para publicação de livros

A Editora Seduc divulgou a prorrogação no prazo de submissão de propostas para publicação de livros impressos e digitais, prevista no Edital nº 08/2023. De acordo com o novo calendário de produção editorial, os autores interessados devem submeter suas obras até o dia 11 de agosto, impreterivelmente, no portal do Programa Editorial da Seduc.

A chamada pública visa à publicação de livros impressos e digitais, a partir de trabalhos produzidos por estudantes, professores ativos e aposentados, profissionais de gestão, bem como pesquisadores em geral envolvidos com as redes públicas estadual e municipais da educação básica sergipana. Para participar do processo seletivo, as propostas devem ser submetidas em conformidade com as normas estabelecidas para cada uma das cinco categorias: Estudantes e professores (as): protagonistas da educação; Profissionais de gestão: planejamento da educação; A memória de Sergipe: através de nossas histórias; Recursos didáticos: suporte para a educação; e, Educação inclusiva: a autoria de estudantes com deficiência.

“Cada categoria está subdividida em coleções que foram idealizadas para atender, primordialmente, às necessidades de estudantes, professores e servidores das redes estadual e municipais de ensino sergipanas, no tocante ao sonho de socializar as obras culturais por meio da publicação”, explica Sidiney Menezes, coordenador da Editora Seduc.

O edital visa ainda ao cumprimento ao Plano Estadual de Educação de Sergipe (PEE-SE), em sua proposta de apoiar a publicação e divulgação de obras culturais e artísticas sergipanas. Os kits de obras impressas são distribuídos para todas as bibliotecas escolares da rede estadual de ensino e demais instituições públicas de gestão da informação. Já os títulos em e-book do acervo digital podem ser baixados, gratuitamente, via link: https://editora.seduc.se.gov.br/

Acesse o edital completo em: https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/046c35d2-fe57-404b-b963-997fcb79e9d8

CONFIRA O CALENDÁRIO ATUALIZADO DO EDITAL

● Lançamento do Edital 27/03/2023

● Período para submissão das propostas – 27/03/2023 a 02/07/2023

● Prorrogação do período para submissão de propostas – 13/07/2023 a 11/08/2023

● Período de avaliação das propostas submetidas – 27/03/2023 a 08/09/2023

● Divulgação dos resultados preliminares no portal da SEDUC/SE – 11/10/2023

● Período para interposição de recurso – 16/10/2023 a 18/10/2023

● Divulgação dos resultados dos recursos no portal da SEDUC/SE – 23/10/2023

● Divulgação do resultado final no portal da SEDUC/SE – 25/10/2023.

Fonte: Governo de SE