Seduc publica edital de PSS para executor de serviços básicos

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) publicou o edital para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de executores de serviços básicos, em casos de excepcional interesse público, a exercerem a função no quadro de escolas da rede pública estadual. São 290 vagas, distribuídas por municípios e Diretoria Regional de Educação, com o objetivo de suprir a necessidade de apoio operacional de manutenção, limpeza e conservação do ambiente físico das unidades escolares da rede estadual.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponível no site da Seduc, a partir das 9 horas do dia 18 de dezembro, até as 17h de 22 de dezembro de 2023. Os candidatos deverão ficar atentos quanto à escolha das vagas, com a confirmação dos dados preenchidos, bem como com a qualidade de leitura dos arquivos anexados, por não ser permitida mais de uma inscrição. O resultado da lista de inscrições realizadas contendo o quantitativo de documentos de cada candidato será divulgado no dia 26 de dezembro.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa: a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, segundo os critérios estabelecidos no edital. A carga horária será de 30 horas semanais.

Para mais informações, os interessados deverão acessar o edital completo por meio do link https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/e7b49300-2e84-4a64-87ea-c186b58fd9f1.