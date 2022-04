Seduc publica novas diretrizes de biossegurança no ambiente escolar

Já está disponível o novo documento que vai orientar as escolas estaduais no enfrentamento à covid-19 neste momento de retorno das aulas 100% presenciais. As medidas de biossegurança, organizadas pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) em forma de perguntas e respostas, trazem informações sobre a importância do retorno, recomendações a respeito do uso de máscaras de proteção respiratória, providências a serem tomadas em casos de contaminação, a exemplo de quais serviços devem ser procurados, além de instruções sobre apoio socioemocional.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), professora Eliane Passos, explicou que manter essas informações atualizadas é um compromisso da rede. “Atendemos a um público variado, grande, com particularidades; e coerentemente com tudo que fizemos desde o início, a gente tem que estar definindo como será o nosso protocolo em face das decisões do Comitê Técnico-Científico. Portanto, a gente se volta para o retorno das aulas presenciais, continuando com os protocolos de biossegurança, alinhados com as mudanças da legislação, como a questão do distanciamento, para o qual não temos mais essa imposição, mas nós temos que ter cuidado com a higiene das mãos, e a questão do uso da máscara, que no ambiente escolar continua sendo recomendado”, esclareceu ela.

O documento conta com 17 perguntas e respostas organizadas, cujo objetivo é facilitar o entendimento do público, conforme aspectos observados pelas escolas. Eliane Passos informa que, além da disponibilização das novas diretrizes, a Seduc pretende ampliar ações de vacinação nas escolas estaduais em parceria com as secretarias municipais da Saúde. “Estamos realizando aqui em Aracaju, por questão de estrutura e de programação da própria Secretaria da Saúde, mas a nossa intenção é chegar a todo o estado, aos 75 municípios, com essa campanha de vacinação contra a covid. Então a gente cumpre um cronograma para não ter uma ação tumultuada e sempre dependendo da condição que o município apresenta”, salientou.

As novas diretrizes também trazem pontos importantes relacionados ao apoio socioemocional, tanto para alunos quanto para professores e demais servidores. “A gente faz um acompanhamento minucioso, mas a nossa ação é mais pedagógica. Todo tempo que demanda uma ação técnica e profissional de psicologia ou assistência social a gente encaminha para a rede de proteção, articulada pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Toda vez que identificamos uma necessidade desse segmento nas nossas escolas a gente dá o devido encaminhamento”, disse Eliane Passos, informando que o apoio dado pela Seduc ocorre por meio das ações desenvolvidas pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), por meio do Núcleo de Apoio Socioemocional, e Departamento de Recursos Humanos (DRH), por meio da Divisão de Bem-Estar (Dibem).

Fonte: Governo de Sergipe