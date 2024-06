Segunda noite do Festival encanta público com diversidade de ritmos e grandes atrações

Em Lagarto, a segunda noite de shows do “Festival da Mandioca” foi marcada por uma celebração eclética da música nordestina, reunindo talentos locais, regionais e nacionais que emocionaram o público.

Quem abriu os trabalhos foi o artista lagartense Carlos Rabelo, que embalou a plateia com um repertório variado, homenageando tanto o forró quanto a ‘sofrência’.

O ponto alto da noite veio logo em seguida com a primeira atração nacional, Maiara e Maraisa. A dupla sertaneja trouxe um show completo e eletrizante, repleto de momentos de irreverência e até reverência aos grandes nomes da música brasileira. Um dos momentos mais emocionantes foi a interpretação da canção “Como nosso pais” de Belchior consagrada na voz de Elis Regina, onde Maiara exibiu todo o seu talento vocal, arrancando aplausos entusiasmados da plateia.

Após a apresentação da dupla, foi a vez de mais uma atração local brilhar no palco: Dih Piseiro, que foi a grande revelação local da noite. Com um repertório focado no forró de vaquejada, o grupo conseguiu manter a energia lá em cima, inclusive debaixo da chuva que começava a cair, e preparou o terreno para a sequência de apresentações.

Após a apresentação de Dih Piseiro, o veterano Erivaldo de Carira, conhecido como patrimônio da música regional, subiu ao palco e mostrou porque é considerado um ícone.

E o público ali, firme, encantado com a performance de Erivaldo.

Chegou a vez da “Big Love” que deu início à contagem regressiva para uma das atrações mais esperadas da noite.

O fenômeno da sofrência, “Nadson, o feirinha”! Sergipano, de Tobias Barreto, era um dos nomes mais aguardados pelo público. Ele não decepcionou e trouxe um show intenso e carregado de emoção, mantendo a multidão cativada até o último minuto que encerrou a noite, aliás, com o sol raiando, com chave de ouro.

Apesar do tempo instável, a segunda noite do festival foi um sucesso, reunindo uma plateia entusiasmada que não se deixou abater pela chuva. Com uma programação variada e grandes nomes da música, o evento segue conquistando o coração do público e destacando o talento nordestino em todas as suas formas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto