Segurança do Festival da Gente 2023 é discutida em Simão Dias

Nesta semana, a Prefeitura de Simão Dias reuniu os órgãos que atuarão no “Festival da Gente 2023”, evento que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de julho, para alinhar medidas e estratégias referentes à segurança e à logística do evento, conforme o decreto nº 2.970/2023.

Na ocasião, foram discutidos pontos importantes, a exemplo do fechamento das vias durante a passagem do trio nas Avenidas Construtor João Antônio de Santana e Coronel Loiola; a questão da fiscalização dos paredões, que será realizada pela PM, DEMOP e seguranças particulares; e a proibição de vendas de bebidas em embalagens de vidro; e também foi discutido sobre o referido descarte.

Participaram da reunião a Chefe de Gabinete, Josefa Marcela; os secretários Júnior Viana (Controle Interno) e Rogério Alves (Esporte); o diretor do DEMOP, Benedito Ribeiro; o assessor da Secretaria de Esporte, Clebson; os seguranças Luan e Júnior; o Major Carlos Magno; o Capitão Geverson, os Conselheiros Tutelares Ana Paula e Lauro; os Assessores da Comunicação do município, Marcelo Silva e Brandão You; e a Comissão Fiscalizadora, Marlon e Suelly.