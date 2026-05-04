Segurança Pública deflagra Operação Caminhos Seguros 2026

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) iniciou, neste mês de maio, a Operação Caminhos Seguros 2026, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O objetivo geral da operação em Sergipe é coordenar os esforços integrados das instituições de Segurança Pública para prevenir e reprimir as múltiplas formas de violência infantojuvenil, fortalecendo a rede de proteção em todo o território estadual. Além das ações realizadas durante todo o mês, no dia 14 de maio, ocorrerá o Dia “D” de mobilização estadual.

O diferencial desta edição da operação no estado é o ciclo de palestras e atividades integradas que contará com a participação direta da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. Em um esforço de integração total para a proteção de crianças e adolescentes, representantes de cada instituição abordarão o tema sob diferentes perspectivas, desde o acolhimento e a investigação até o suporte técnico-científico.

Segundo a delegada Nalile Castro, ponto focal estadual da operação em Sergipe, a iniciativa visa sensibilizar a população e reforçar que a proteção de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada por toda a rede de segurança e pela sociedade. “Uma das prioridades da operação é a prevenção primária através da integração. Quando as forças de segurança estão alinhadas em ações coordenadas, o jovem sente confiança para buscar auxílio e romper o ciclo de violência. Para tanto, contamos também com a parceria da Secretaria Estadual de Educação, bem como de municípios, através de suas secretarias, uma vez que servidores mobilizados estarão em cerca de quinze escolas, em diferentes localidades, dialogando com o público infantojuvenil e com professores sobre os tipos de violência e os canais de denúncia”, afirmou.

Paralelamente às frentes educativas, ocorrerão ações de ordem operacional em todo o estado, visando o combate direto às modalidades criminosas que têm como vítimas crianças e adolescentes, conforme explicou o delegado Fábio Pereira. “Na capital e no interior, a Polícia Civil estará focada no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, com ênfase no cumprimento de mandados de prisão e na responsabilização de infratores”, destacou.

Na operação, a Polícia Militar intensificará sua presença em todo o estado, não apenas na capital, mas também nos pontos mais sensíveis do interior, assim como destacou a Tenente Tauane. “O foco é o enfrentamento a crimes contra crianças e adolescentes, sobretudo a exploração sexual. Nesse sentido, a Polícia Militar atuará de forma preventiva, reforçando o policiamento em todo o estado por meio de unidades de área e também de especializadas, como o Batalhão de Operações Especiais e o Batalhão de Polícia de Caatinga, com a finalidade de retirar agressores de circulação e coibir práticas delitivas dessa natureza”, ressaltou.

Também de forma integrada, o Corpo de Bombeiros estará atuando na Operação Caminhos Seguros. De acordo com o Sargento Eder Costa, a proteção de crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos, mas o bombeiro tem um papel significativo nesse processo, principalmente na proteção. “Vamos atuar por meio de palestras e ações de conscientização nas escolas e, por meio da banda de música, levar também o grupo de fantoches, para que a informação chegue de forma lúdica às crianças, adolescentes e também aos pais, possibilitando a identificação dos tipos de crime abordados na operação. Nosso foco é disseminar essa informação, com uma atuação preventiva, humanizada e segura”, explicou.

A Polícia Científica atua como suporte fundamental no ciclo de conscientização e na produção de provas técnicas, garantindo que o atendimento às vítimas e a materialidade dos fatos sigam os mais rigorosos padrões de proteção e rigor científico. Essas intervenções estratégicas buscam desarticular ameaças e garantir que crimes contra vulneráveis sejam enfrentados com o rigor e a agilidade necessários pelas forças de segurança.

Em Sergipe, a Polícia Rodoviária Federal está atuando no patrulhamento ostensivo das rodovias federais – nas BRs 101, 235 e 349. O foco da instituição federal é mapear e verificar pontos como postos de combustíveis, hotéis e áreas de descanso, onde podem ocorrer situações de exploração sexual. Durante as abordagens de rotina, além de verificar a segurança dos veículos, as equipes estão treinadas para identificar o transporte irregular de crianças e adolescentes e observar sinais de vulnerabilidade ou abuso.

Ao final da Operação será divulgado balanço das ações realizadas neste mês de maio.

Fonte: SSP/SE