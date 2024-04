Segurança Pública detalha planejamento para jogos da final do Campeonato Sergipano

Com o objetivo de garantir a segurança de torcedores e de toda a população durante os jogos da final do Campeonato Sergipano, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) estabeleceu um planejamento operacional que abrange equipes das Polícias Civil e Militar antes, durante e depois dos clássicos do futebol sergipano que acontecem na quarta-feira, 10, e no sábado, 13.

É justamente visando que os jogos da final do Campeonato Sergipano transcorram com tranquilidade e segurança que a Polícia Militar estabeleceu um planejamento que contempla ações preventivas. “Desde cedo estaremos nos bairros desenvolvendo operações e fazendo o monitoramento das torcidas. A partir das 16h, teremos o fechamento do trânsito no perímetro próximo à Arena Batistão”, explicou o major Sérgio Pedro.

Em seguida, o planejamento operacional definido pela Polícia Militar passa a abranger também a área interna da Arena Batistão. “Às 18h, estaremos com o policiamento de campo posicionado. Para toda essa atuação, as unidades de área e as especializadas estarão envolvidas na operação para os jogos, que já tem início nos bairros. As ações também abrangem os terminais”, acrescentou o major.

Para o policiamento especializado, o planejamento elaborado pela Polícia Militar conta com unidades a exemplo do Batalhão de Choque (BPChoque), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) e Regimento de Polícia Montada (RPMon). “E, em relação ao acesso ao estádio, qualquer objeto que faça alusão à torcida organizada não terá entrada permitida”, relembrou o major Sérgio Pedro.

Também para a segurança dos torcedores e de toda a população durante os jogos da final do Campeonato Sergipano, a Polícia Civil estabeleceu um planejamento operacional que abrange o plantão com delegados, agentes e escrivães. “Promover a segurança durante as partidas de futebol é uma prioridade da segurança pública, por isso a Polícia Civil estabeleceu o plantão na 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM)”, destacou.

No planejamento operacional da Polícia Civil, a 2ª DM foi definida como unidade plantonista durante os jogos da final do Campeonato Sergipano pela proximidade com a Arena Batistão. “O plantão na 2ª Delegacia Metropolitana funcionará antes, durante e depois das partidas, tendo como objetivo atender com maior celeridade e presteza eventuais ocorrências levadas pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal”, complementou Rosana Freitas.

Além de atender ocorrências que venham a ser registradas no tocante aos clássicos da final do Campeonato Sergipano, a 2ª DM também estará atuando para o atendimento a outras ocorrências na capital e Grande Aracaju que tenham relação com os jogos.

Fonte: SSP/SE