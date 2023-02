Segurança Pública e Saúde firmam termo de cooperação do GTA para resgates aeromédicos

As secretarias de Estado da Segurança Pública (SSP) e da Saúde (SES) firmaram o Termo de Cooperação nº 001/2023. A iniciativa tem como objetivo estabelecer a cooperação entre ambas as instituições no tocante aos atendimentos de urgência de pacientes por meio do transporte aeromédico, que é feito pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA). A unidade especializada da SSP já é um serviço bastante utilizado pela SES, abrangendo importantes resgates aéreos como os que acontecem nos acidentes de trânsito de alta gravidade.

A parceria proposta pelo termo já entra em vigor neste Carnaval, que tem início nesta sexta-feira, 17, e prossegue até a próxima quarta-feira, 22. Após o período carnavalesco, o termo continuará em vigor, ressaltando o comprometimento da atuação conjunta entre a SSP e a SES, como já vem ocorrendo no estado em diversas situações.

O termo foi assinado pelos secretários João Eloy de Menezes (SSP) e Walter Gomes Pinheiro Junior (SES), nesta quinta-feira, 16, e estabelece o uso do helicóptero monoturbina de modelo AS350BA, do GTA, para o atendimento integrado com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o secretário da Saúde, Walter Pinheiro, a parceria entre a SES e a SSP tem como objetivo principal prestar um atendimento ágil e qualificado à população. “Grande dia hoje. Celebrar este termo de cooperação é extremamente importante para prestar o atendimento que nossa população merece. Quero agradecer à Secretaria de Segurança a Pública, em nome do secretário João Eloy, pela acolhida e por essa enorme sinergia em prol dos sergipanos”, ressaltou

Conforme o termo de cooperação, as equipes de resgate serão compostas pela tripulação de voo do GTA – comandante e tripulação operacional – e pela tripulação assistencial – composta por médico e enfermeiro do Samu. O documento estabelece ainda que os integrantes das tripulações devem estar devidamente habilitados para a realização de remoções aeromédicas.

Ainda segundo o termo, a solicitação da aeronave para os resgates aeromédicos utilizará os protocolos clínicos de incidentes com múltiplas vítimas, com necessidade de apoio de aeronave e que abrangem casos com pacientes que estão em risco iminente de vida. Os acionamentos do GTA também abrangem situações em que as capacidades de resposta do Samu e dos municípios não sejam suficientes para o atendimento às ocorrências.

Fonte: Governo de SE