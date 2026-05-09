Segurança Pública intensifica ações da Operação Caminhos Seguros 2026 em Sergipe

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) segue desenvolvendo, em Sergipe, as ações da Operação Caminhos Seguros 2026, mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A operação reúne instituições de segurança em atividades integradas de prevenção, conscientização e repressão qualificada em todo o estado.

Em Sergipe, a edição de 2026 iniciada na segunda-feira, 04 conta com um ciclo de palestras e atividades integradas, reunindo a Polícia Civil de Sergipe (PCSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e Coordenadoria Geral de Perícias (COGERP). A proposta é promover uma atuação articulada entre as instituições participantes, abordando o tema sob diferentes perspectivas, desde o acolhimento das vítimas e a investigação criminal até o suporte técnico-científico.

A Coordenadoria Geral de Perícias atua no apoio às ações de conscientização e na produção de provas técnicas, contribuindo para o fortalecimento dos procedimentos investigativos e para a garantia do rigor científico nas apurações.

Como parte da mobilização, a quinta-feira, 14, foi definido como o “Dia D” da operação em Sergipe. Na data, as forças de segurança realizarão ações integradas de conscientização e sensibilização da população sobre a importância da proteção de crianças e adolescentes.

Para a delegada Nalile Bispo, o ponto focal estadual da operação é a integração entre as forças de segurança que fortalece a rede de proteção às vítimas. “Nossa prioridade é a prevenção primária através da integração. Quando as forças de segurança falam a mesma língua, o jovem sente a confiança necessária para buscar auxílio e romper o ciclo de violência”, destacou.

Paralelamente às atividades educativas, também estão sendo executadas ações operacionais em todo o estado, com foco no enfrentamento direto às modalidades criminosas que tenham crianças e adolescentes como vítimas.

Ao final da operação, será divulgado um balanço das ações realizadas em Sergipe.

Fonte: SSP/SE