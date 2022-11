Confira as imagens: Seis internos fogem do presídio de São Cristóvão

Seis internos fugiram do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), situado em São Cristóvão. A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc).

De acordo com a pasta, os internos conseguiram fugir do Copemcan ao quebrarem uma viga da unidade prisional. Todo o caso está sendo acompanhado pela Sejuc, Desipe e a Polícia Penal.

Cabe destacar que o Copemcan é a unidade prisional mais populosa do estado e, mesmo diante deste cenário, não registrava fugas há seis anos. Veja quem são os internos que conseguiram fugir.