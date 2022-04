Seis pessoas são presas em operação de combate a furtos de fios de cobre em Lagarto

Na manhã desta sexta-feira, 29, a Polícia Civil deflagrou uma operação que visa combater furtos de fios de cobre no município de Lagarto. A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra envolvidos com os furtos dos fios. A ação policial resultou em seis prisões e no cumprimento de cinco decisões judiciais de busca e apreensão.

Um dos últimos crimes praticados ocorreu em março deste ano, na estação elevatória do sistema Sertaneja da Deso. Com os furtos dos cabos, cerca de 30 municípios tiveram o abastecimento de água afetado.

O delegado Matheus Cardillo explicou que a investigação foi iniciada a partir de comunicações feitas pela população e também pela Deso. “A investigação tinha como finalidade apurar os crimes que estavam ocorrendo aqui na cidade que se destinavam a subtração de fios e cabos elétricos. Diversas pessoas buscaram a delegacia e uma das vítimas é a Deso”, detalhou.

Matheus Cardillo ressaltou que o prejuízo decorrente dessa prática criminosa impacta diretamente no dia a dia da população. “Esses crimes geram um grande desconforto social, pois na medida que os criminosos subtraíram esse material, observamos o desabastecimento de água no município e em cidades vizinhas”, acrescentou.

Conforme o delegado, os autores dos crimes já possuíam passagem criminal pela prática de outros delitos. “Observamos na investigação que os autores são investigados por roubos que ocorreram na cidade e também já responderam por esses crimes”, informou complementando que uma vítima teve prejuízo de R$ 50 mil.