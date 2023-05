Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica conquista ouro em Portugal

No último domingo, 07, a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica conquistou uma medalha de ouro inédita na etapa da FIG World Challenge Cup, em Portimão, Portugal. As brasileiras Duda Arakaki, Nicole Pircio, Giovanna Silva, Victória Borges e Sofia Madeira, que treinam em Sergipe, foram premiadas com a nota 34.600, superando as seleções espanhola e italiana.

A treinadora Camila Ferezin destaca a trajetória do conjunto na competição. “Estamos muito felizes por toda a trajetória nesta competição. Não competimos bem no geral, o que abalou o grupo, porque treinamos muito e mesmo assim apresentamos falhas em demasia. Ontem, ficamos até 1h da manhã conversando. Disse às atletas que a final do conjunto simples era a nossa última chance. Era como um leão caçando na savana. Ou abatíamos uma presa ou morreríamos de fome. Felizmente elas conseguiram fazer uma apresentação sem erros visíveis. A gente sabe que se não falharmos vamos ao pódio. Hoje, no caso, além disso, ainda conseguimos o ouro, o que não esperávamos, porque foi a vez da Itália errar. Certamente, esse resultado vai fortalecer a confiança de todas, para nos mantermos firmes nessa caminhada”, disse.

No início de abril, a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica já havia conquistado uma medalha de bronze na prova geral da etapa de Atenas da Copa do Mundo. Na ocasião, as brasileiras foram recebidas pelo governador Fábio Mitidieri, quando voltaram para Sergipe.

Na oportunidade, o gestor parabenizou o grupo e anunciou melhorias no Centro de Treinamento (CT), localizado à Arena Batistão, em Aracaju. “É um orgulho para nós sergipanos termos a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica treinando em Sergipe. Carrego fortemente a bandeira do esporte ao longo de toda minha trajetória como político e gestor público. Por isso fico muito feliz ao ver os frutos sendo colhidos por este time. Essa conquista é apenas o começo! Tudo que pudermos fazer para oferecer as melhores condições para os atletas treinarem, faremos! Aliás, já estamos fazendo, com a climatização do Centro de Excelência de Ginástica! Em breve daremos a ordem de serviço para a realização desta obra. Sou o governador do esporte e ter essas atletas conosco é muito gratificante, pois são inspirações para nós”, disse o governador.

A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Mariana Dantas, reforçou os parabéns. “Essa seleção tem nos orgulhado demais! É uma alegria para nós brasileiros comemorarmos as conquistas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, mas é uma alegria especial para nós sergipanos sabermos que o conjunto treina aqui e uma das ginastas também é sergipana. Elas merecem todo o reconhecimento pelo brilhante trabalho que têm desenvolvido. Parabéns para as ginastas, parabéns para a treinadora e toda a equipe técnica”.

