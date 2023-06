Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica conquista vaga no Pan-Americano no Chile

A seleção brasileira de ginástica, que treina no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), localizado na Arena Batistão, Aracaju, obteve um bom desempenho no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, em Guadalajara, México, encerrado no último domingo, 11.

Nas disputas de conjuntos, categoria adulto, o Brasil levou a melhor no geral e nas finais das séries simples e mista. No individual geral, o Brasil formou uma dobradinha, com Bárbara Domingos (127.950) e Geovanna Santos, a Jojô (123.950), conquistando ouro e prata. A seleção brasileira de ginástica rítmica é formada por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Giovanna Silva, Sofia Madeira e a sergipana Victória Borges. Além delas, outras atletas brasileiras também participaram da competição.

Por ter conquistado a vitória por equipes e nas disputas individuais, o Brasil se classificou e poderá enviar duas ginastas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e o Mundial de Valencia, Espanha.

No juvenil, o Brasil também conquistou ouro em todas as disputas: geral, cinco bolas e cinco cordas. No individual, Keila Santos obteve o bronze no arco.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, parabenizou as atletas. “Para nós sergipanos é um orgulho imenso ter a seleção brasileira de ginástica treinando em nosso estado. Esse orgulho aumenta a cada conquista do grupo nas competições internacionais. Essas meninas são muito guerreiras e estão trazendo muitos títulos para o Brasil. Merecem todo reconhecimento no mundo do esporte e fora dele”, disse a secretária.

Em visita ao Palácio Governador Augusto Franco, no mês de abril, as integrantes da seleção brasileira de ginástica rítmica receberam do governador Fábio Mitidieri a informação de que o Centro de Treinamento receberia melhorias em breve.

“É um orgulho para nós sergipanos termos a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica treinando em Sergipe. Carrego fortemente a bandeira do esporte ao longo de toda minha trajetória como político e gestor público. Por isso fico muito feliz ao ver os frutos sendo colhidos por este time. Essa conquista é apenas o começo! Tudo que pudermos fazer para oferecer as melhores condições para os atletas treinarem, faremos! Aliás, já estamos fazendo, com a climatização do Centro de Excelência de Ginástica! Sou o governador do esporte e ter essas atletas conosco é muito gratificante, pois são inspirações para nós”, disse o governador.

Fonte: Governo de SE