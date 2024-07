Seleção brasileira de ginástica rítmica fará treino aberto ao público nesta sexta-feira em Aracaju

A sexta-feira promete ser um dia de fortes emoções para o entusiasta do esporte em Sergipe. No Constâncio Vieira, a partir das 18h30, o público terá a oportunidade de acompanhar, de forma gratuita, o treino aberto da seleção brasileira de conjunto da ginástica rítmica, que treina na capital sergipana.

Na oportunidade, as ginastas vão apresentar as séries dos cinco arcos e mista (bolas e fitas), com as quais vão disputar medalha nos Jogos Olímpicos de Paris. Será o último contato de perto com o torcedor brasileiro antes de Paris 2024.

Logo após as apresentações, a Confederação Brasileira de Ginástica vai fazer o anúncio oficial da equipe que vai representar o país nos Jogos Olímpicos. Há a grande expectativa da confirmação da sergipana Victoria Borges, que vem integrando o grupo principal nas últimas competições.

A seleção brasileira de ginástica rítmica vive o momento mais especial de sua história, acumulando conquistas e feitos inéditos. Sob o comando de Camila Ferezin, o grupo cresceu, ganhou maturidade e chega aos Jogos de Paris com chances reais de uma inédita medalha olímpica. Somente nesta temporada, nas Copas do Mundo, o Brasil conquistou um ouro na série mista, uma prata nos cinco arcos e uma prata na geral em Portimão; além disso, duas pratas (geral e cinco arcos) em Milão, consolidando cada vez mais o país como uma das principais potências mundiais.

O Brasil viaja neste sábado para mais uma etapa de Copa do Mundo, desta vez em Cluj-Napoca, na Romênia. Será o último teste antes das olimpíadas. De lá, vão direto para a aclimatação em Paris na busca por mais uma história gloriosa a ser escrita.

