Seleção feminina de basquete se classifica para oitavas do Mundial

A seleção feminina de basquete 3×3 fez história na última sexta-feira, 24, ao garantir a classificação para as oitavas de final do Mundial da modalidade, que é disputado na Antuérpia (Bélgica). A vaga veio porque o Brasil terminou a primeira fase na terceira posição do seu grupo.

No primeiro duelo desta sexta, a seleção feminina perdeu de 18 a 14 para os Estados Unidos. Porém, no segundo confronto a equipe brasileira bateu a Nova Zelândia por 16 a 9 para garantir a vaga no mata-mata da competição.

“Esse era o nosso objetivo desde o início. Passado o primeiro dia de torneio, o nervosismo foi embora e conseguimos fazer dois grandes jogos. A classificação coroa o nosso trabalho e queremos muito mais nesse Mundial”, declarou Sassá, atleta do Santo André.

O Brasil medirá forças com a Bélgica, neste sábado, 25. Independente do resultado, essa já é a melhor campanha da história do basquete 3×3 brasileiro em Mundiais, com o Brasil entre as 12 melhores seleções do mundo.

Fonte: Agência Brasil