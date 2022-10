Seleções brasileiras de vôlei sentado são convocadas para Mundial na Bósnia

A convocação das seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei sentado para o Mundial da modalidade foi divulgada. O torneio acontece em Sarajevo, na Bósnia, entre os dias 4 e 11 de novembro.

Ambas as equipes serão comandadas pelo técnico Fernando Guimarães. Ao todo, 25 atletas representarão o Brasil no torneio. Os finalistas da competição garantem vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

“Tem muito ajuste ainda, principalmente no feminino, que assumimos faz pouco tempo e já vemos uma crescente. Se tudo seguir conforme o planejado, teremos duas equipes para jogar de igual para igual com qualquer outra do mundo” comentou Fernando Guimarães.

Fonte: Globo Esporte SE