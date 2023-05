Seletivas de basquete, handebol e vôlei dos Jogos da Primavera acontecem esta semana

A 39ª edição dos Jogos da Primavera é realizada pelo Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Educação e Cultura (Seduc). Esse ano, a competição bateu recordes e registrou mais de 10 mil inscritos, de 472 escolas públicas e particulares, dos 75 municípios sergipanos.

Essa semana, as disputas das modalidades coletivas vão movimentar a maior competição de desporto escolar do estado. Até a próxima sexta-feira, dia 26, serão realizadas as seletivas do basquete, handebol e voleibol e continuam as seletivas do futsal na capital e no interior do estado.

Nesta segunda-feira, dia 22, as competições de handebol foram transferidas para o Sesi de Nossa Senhora do Socorro, já as competições do voleibol foram adiadas devido às fortes chuvas que impedem a realização dos jogos com segurança para os atletas. Uma nova data para as rodadas do vôlei, atletismo e ciclismo, que também foram adiados na semana passada, será divulgada em breve. O calendário de jogos da semana está mantido até o momento.

As seletivas do futsal desta segunda seguem normalmente na capital e no interior do estado. Na capital, os jogos serão realizados nas quadras das escolas estaduais Jacintho Figueiredo e Francisco Rosa. No interior, os jogos acontecem nas cidades de Itabaianinha, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Carira.

A secretária de estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a quantidade de inscritos nas modalidades coletivas. “No total, os Jogos da Primavera registraram mais de 10 mil inscritos e a maioria desses estudantes estão inscritos em modalidades coletivas, como o futsal, handebol, vôlei e basquete. São modalidades com muitos praticantes aqui em Sergipe e no país. Estamos realizando as seletivas dessas modalidades e os vencedores irão representar Sergipe nacionalmente, nos Jogos Escolares Brasileiros e nos Jogos da Juventude. É uma responsabilidade grande”, acrescenta a secretária.

Programação da semana

segunda-feira, 13

Futsal – capital e interior do estado

Handebol – ginásio do Sesi, em Socorro

Voleibol – ADIADO

Terça-feira, 23

Futsal – Aracaju, Itabaianinha, Itabaiana e Neópolis

Handebol – quadra poliesportiva Geraldo Oliveira, no Complexo Esportivo Zé Peixe

Voleibol – quadra das escolas estaduais Leandro Maciel e Francisco Portugal e no ginásio do Sesi, em Socorro

Quarta-feira, 24

Futsal – Aracaju e interior do estado

Handebol – quadra poliesportiva Geraldo Oliveira, no Complexo Esportivo Zé Peixe

Voleibol – quadra das escolas estaduais Leandro Maciel e Francisco Portugal e no ginásio do Sesi, em Socorro

Basquete – nas quadras dos Colégios Arqui e IDFG

Quinta-feira, 25

Futsal – Aracaju e interior do estado

Handebol – quadra poliesportiva Geraldo Oliveira, no Complexo Esportivo Zé Peixe

Sexta- feira, 26

Futsal – Aracaju e interior do estado

Handebol – quadra poliesportiva Geraldo Oliveira, no Complexo Esportivo Zé Peixe

Fonte: Governo de SE