Semac descarta alerta de ciclone extratropical atingir Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, descartou a possibilidade de um ciclone extratropical atingir Estado nos próximos dias. De acordo com a Semac, os dados divulgados em portais de notícias do Brasil, e replicado nas redes sociais e sites locais, na última terça-feira, 11, não condizem com as condições climatológicas referentes ao Leste do Nordeste, bem como território sergipano.

O meteorologista da Semac, Overland Amaral, explica que a possibilidade de um ciclone extratropical atuar no Leste do Nordeste do Brasil é inexistente. “A população deve ficar tranquila. Nunca na história da meteorologia e na climatologia um ciclone dessa natureza poderá atuar sobre o Leste do Nordeste. Nós temos outros sistemas que trazem chuvas muito mais intensas, mas, neste momento, os sergipanos podem ficar tranquilos que não há nenhum risco para o estado de Sergipe”, disse.

O ciclone extratropical é um fenômeno meteorológico caracterizado por fortes tempestades e ventos, que faz parte de uma família maior de fenômenos: os ciclones. “O ciclone extratropical atua fora dos trópicos, exatamente ao lado da Costa Leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até São Paulo. É um processo atmosférico que impulsiona frente fria, cavados e linhas de instabilidade na região Tropical. Portanto, ele não tem o poder de atuar sobre o estado de Sergipe”, reforçou Overland Amaral.