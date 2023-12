Semac emite alerta de baixa umidade em três municípios do alto sertão sergipano

Na última quarta-feira, 13, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu um alerta meteorológico que indica a possibilidade de baixa umidade em três municípios do alto sertão sergipano, Canindé de São Francisco, Poço Redondo e Monte Alegre de Sergipe, até as 23h30.

Segundo a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro, diante da climatologia e da atuação do fenômeno climático El Niño, ocorre a redução das chuvas, aumento da temperatura e redução da nebulosidade; consequentemente, há a diminuição da umidade do ar e do solo.

“A área associada ao estado de Sergipe está sujeita à baixa umidade relativa do ar, ou seja, a valores entre 20% a 30%, principalmente no período da tarde. De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado à população que evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre as 11h e as 15h, e deve-se beber muita água para a adequada hidratação corporal, principalmente idosos e crianças. As condições apresentam baixo risco de incêndios florestais e à saúde”, alertou a meteorologista.

Fonte: Governo de SE