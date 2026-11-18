O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), renova o aviso meteorológico para o estado, com vigência até às 23h59 desta quarta-feira, 18. A previsão indica possibilidade de chuvas moderadas a intensas, com acumulados superiores a 50 milímetros por dia (mm/dia), além de ventos moderados a fortes, que podem variar entre 40 e 70 quilômetros por hora (km/h).

O aviso meteorológico está em vigor desde às 12h da segunda-feira, 16. De acordo com a análise da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac, a atuação de um cavado em baixos níveis da atmosfera, associada à intensificação dos ventos de sudeste e à convergência de umidade sobre a costa leste do Nordeste, favorece a formação de áreas de instabilidade sobre Sergipe. Essa configuração contribui para o aumento da nebulosidade e o deslocamento de nuvens carregadas sobre o estado, podendo ocasionar episódios de chuva em diferentes regiões.

Cenário hídrico

As precipitações representam uma contribuição importante para o acompanhamento das condições ambientais e hídricas do estado, em meio ao cenário de estiagem enfrentado por Sergipe e aos efeitos associados ao fenômeno El Niño. Os volumes de chuva podem favorecer a umidade do solo e contribuir para áreas de captação e sistemas de abastecimento.

Desde domingo, 15, até terça-feira, 17, os municípios de São Cristóvão, Itaporanga d’Ajuda e Areia Branca registraram acumulados de 34, 36 e 47,4 milímetros, respectivamente. As precipitações nessas localidades podem contribuir com a melhora no nível do reservatório da barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, a Barragem do Poxim, em São Cristóvão, que se encontra em situação de alerta, apresentando apenas 20% de sua capacidade.

O gerente de Gestão e Segurança Hídrica da Semac, João Carlos Rocha, explica que as chuvas que contribuem para o aumento do volume da Barragem do Poxim não se restringem àquelas registradas diretamente sobre o reservatório. Parte dessa contribuição vem de áreas mais distantes, que integram a bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu. Um exemplo é a região da Serra Comprida, nas proximidades de Itabaiana, passando por Areia Branca. Quando chove nessa área, a água percorre o terreno, alcança riachos e rios e, posteriormente, chega à barragem.

Segundo o gerente de Segurança Hídrica da Semac, a chuva que cair nos municípios que integram a bacia do rio Poxim-Açu ainda deve levar cerca de dois dias para atingir a barragem, à medida que a água que escoa pela bacia hidrográfica chega ao reservatório. O especialista detalhou ainda outros impactos do tempo chuvoso sobre a água acumulada nos reservatórios. “Dias nublados e com temperaturas mais amenas diminuem a evaporação do espelho d’água, colaborando para a manutenção do volume”, disse João Carlos.

Acumulados

Desde domingo, 15, choveu em todas as regiões sergipanas. Entre os maiores acumulados registrados a terça, 17, estão Canindé de São Francisco, com 77,8 milímetros, Porto da Folha, com 60,4 milímetros e São Domingos, com 56,2 milímetros.

Também registraram acumulados acima de 50 milímetros: Campo do Brito (52 mm) e Itabaiana (50,6 mm); e acima de 40 milímetros: Capela (49,20 mm); Maruim – Ganhamoroba (48,60 mm); Divina Pastora (47,60 mm); Areia Branca (47,40 mm); Maruim (44,60 mm); Graccho Cardoso (43,90 mm); Simão Dias (43,10 mm); Cumbe (42,60 mm); Siriri (42,60 mm); e Tomar do Geru (41,60 mm).

Previsão do tempo

Litoral

Nesta quarta-feira, 18, a previsão indica céu nublado durante todo o dia e na madrugada, com possibilidade de chuva moderada a intensa, descargas elétricas e trovoadas em pontos isolados, além de ventos moderados a fortes. As temperaturas devem variar entre 25°C e 30°C.

Na quinta-feira, 19, a tendência é de céu parcialmente nublado pela manhã e na madrugada, e céu claro com algumas nuvens à tarde e à noite, com possibilidade de chuva leve. Os ventos devem ser moderados, exceto na madrugada, quando serão fracos. As temperaturas devem variar entre 25°C e 30°C.

Na sexta-feira, 20, e no sábado, 21, a previsão é semelhante à de quinta-feira, com possibilidade de chuva leve. As temperaturas devem variar entre 25°C e 29°C.

Agreste

Na quarta-feira, a previsão indica céu nublado durante todo o dia e na madrugada, com possibilidade de chuva moderada a intensa, descargas elétricas e trovoadas em pontos isolados, além de ventos moderados a fortes. As temperaturas devem variar entre 22°C e 34°C.

Na quinta-feira, a tendência é de céu parcialmente nublado pela manhã e na madrugada, e céu claro com algumas nuvens à tarde e à noite, com possibilidade de chuva leve. Os ventos devem ser moderados, exceto na madrugada, quando serão fracos. As temperaturas devem variar entre 22°C e 34°C.

Na sexta-feira, e no sábado, a previsão é semelhante à de quinta-feira, com possibilidade de chuva leve e temperaturas variando entre 22°C e 34°C.

Sertão

No dia 18, quarta-feira, a previsão indica céu nublado durante todo o dia e na madrugada, com possibilidade de chuva moderada a intensa, descargas elétricas e trovoadas em pontos isolados, além de ventos moderados a fortes. As temperaturas devem variar entre 24°C e 36°C.

Na quinta-feira, a previsão é de céu claro com algumas nuvens em todos os períodos do dia, sem possibilidade de chuva. Os ventos devem ser moderados, exceto na madrugada, quando serão fracos. As temperaturas devem variar entre 24°C e 37°C.

Já na sexta-feira, e no sábado, a previsão é de céu claro com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 23°C e 37°C.

Riscos associados

As condições previstas podem ocasionar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de pequenos córregos, riachos, rios e lagoas. Também há possibilidade de descargas elétricas, trovoadas e chuva de granizo em pontos isolados.

Os ventos moderados a fortes podem provocar destelhamentos de residências, edifícios e estabelecimentos comerciais, além de queda de árvores, galhos, postes e estruturas metálicas, entre outros impactos.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil. A Gerência de Meteorologia segue monitorando continuamente as condições atmosféricas, e novas atualizações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE