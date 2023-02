Semáforos da Avenida Contorno serão instalados em 45 dias, diz prefeitura

Na última segunda-feira, 6, uma comissão da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania de Lagarto esteve na sede do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) para solicitar a instalação e reinstalação de semáforos no do trecho urbano da Rodovia Antônio Martins de Menezes, (SE-270).

Por se tratar de uma rodovia estadual, a Prefeitura recorreu a intervenção do órgão para solucionar a problemática gerada durante as obras de duplicação do trecho. “Após as obras de duplicação, alguns trechos ficaram com o tráfego em estado crítico por conta da retirada dos semáforos existentes, causando desordem e falta de segurança, tanto para os condutores de veículos, quanto para os pedestres e ciclistas que realizam travessia diária nos locais”, explicou Marcos França, diretor da Defesa Civil.

É o caso dos cruzamentos entre a Rodovia, Avenida da Bica e UFS e o localizado entre a Rodovia com a Praça Geremias Monteiro, (Gome) e a Rua de Riachão. “No encontro, ficou acertado que dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, será realizada a instalação do conjunto de sinalização semafórico nos trechos supracitados”, pontuou a Prefeitura de Lagarto.

Apelo da população

Além destas, a comissão apresentou solicitações extras para a intervenção do Estado em mais dois locais de grande fluxo de veículos: Dois novos conjuntos Semafóricos, sendo um na altura do cruzamento da mesma Rodovia com acesso ao Bairro Pratas e outro no cruzamento da Av. Brasília (Nova Entrada de Lagarto) com rodovia SE-170, que dá acesso ao Hospital Universitário de Lagarto. Estes dois locais estão entre os que mais carecem de sinalização.

Diante disso, Geraldo Mota, gerente de trânsito do DER, se mostrou pronto para solucionar as demandas e analisar os demais trechos solicitadas. “O trânsito sempre tem solução, só precisamos que os motoristas se adequem e respeitem as leis vigentes. O DER se compromete e vai solucionar, implantando os semáforos na via requisitada, para que os condutores que fazem uso da mesma possam contar com devida segurança e fluidez”, esclareceu.

