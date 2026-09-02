Semagri amplia apoio aos agricultores familiares em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), vem ampliando o suporte oferecido aos produtores rurais do município, acompanhando diferentes etapas do processo de produção. Na última terça-feira, 01, a equipe técnica da Secretaria realizou uma visita à propriedade do agricultor Givaldo Serafim, no povoado Brejo, para acompanhar o desenvolvimento da lavoura de milho. A atuação da Semagri inclui serviços de aragem da terra, distribuição de sementes e assistência técnica diretamente nas comunidades rurais.

Somente nos serviços de aragem da terra, já foram realizados 353 atendimentos, contribuindo para preparar as áreas agrícolas para o plantio e facilitar o trabalho dos agricultores familiares. A atuação da Semagri também inclui a distribuição de sementes de milho e feijão, garantindo aos produtores acesso a insumos para o início da produção.

Sementes e assistência técnica

Por meio da parceria da Semagri com o Governo do Estado, no âmbito do programa Sementes do Futuro, foram distribuídas três toneladas de sementes de milho, beneficiando 560 famílias, e uma tonelada de sementes de feijão, destinada a 140 famílias. O trabalho, no entanto, não termina com a entrega das sementes. A equipe técnica da Semagri acompanha o desenvolvimento das plantações e orienta os produtores diante das situações encontradas durante o ciclo produtivo.

É o caso do agricultor Givaldo Serafim dos Santos, de 60 anos, morador do povoado Brejo e produtor rural desde a infância. Para o cultivo do milho, ele contou com o apoio da Secretaria em diferentes etapas, desde o preparo da área até o recebimento das sementes e o acompanhamento técnico.

Segundo Givaldo, o suporte da equipe foi importante para o desenvolvimento da plantação. Durante o cultivo, a lavoura apresentou uma situação que poderia comprometer a produção, mas o acompanhamento dos técnicos e as orientações repassadas contribuíram para solucionar o problema e permitir a continuidade do cultivo. “A Secretaria da Agricultura foi fundamental para essa plantação aqui de milho. Peguei a semente com eles, e a semente foi muito importante. O pessoal também vem dando assistência, sempre vindo olhar se tem algum tipo de problema. Graças a Deus, deu tudo certo. Primeiro vieram fazer a preparação e depois vieram com a niveladora. Ficou bom, e eu plantei com a semente do milho entre pela Secretaria da Agricultura”, relatou o agricultor.

O acompanhamento também permite que a equipe técnica avalie diretamente os resultados obtidos nas propriedades. O engenheiro agrônomo da Semagri, João Pedro Souza, acompanhou a avaliação da lavoura de milho na propriedade de Givaldo e destacou os resultados obtidos com a variedade BRS 2022, fornecida pela Secretaria.

“Hoje estivemos na propriedade do senhor Givaldo, no povoado do Brejo, para avaliar a produção do seu milho, que foi uma variedade doada pela Secretaria Municipal da Agricultura, a BRS 2022. Durante a visita, pudemos constatar uma ótima produtividade e uma redução de custos de produção muito elevada, graças ao auxílio da Prefeitura Municipal de Lagarto, com tratores, sementes e adubos”, explicou João Pedro.

Para o secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, a atuação da Prefeitura tem como objetivo oferecer condições para que os agricultores familiares possam desenvolver suas atividades com mais segurança e produtividade.

“Todo esse trabalho é pensado justamente para ajudar o agricultor familiar. Desde a preparação da terra, passando pela distribuição das sementes e chegando à assistência técnica, a nossa intenção é acompanhar o produtor durante todo o processo. Quando a Prefeitura consegue estar presente e orientar o agricultor diante de uma dificuldade, estamos contribuindo diretamente para que ele tenha melhores condições de produzir e gerar renda.”

A atuação integrada entre serviços de mecanização, distribuição de insumos e assistência técnica aproxima a Semagri dos produtores e amplia o acesso dos agricultores familiares às políticas de apoio à atividade rural, contribuindo para o fortalecimento da produção agrícola e da agricultura familiar em Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto