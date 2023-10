Semana da Criança será comemorada na Biblioteca Epiphanio Dória

Para celebrar o Dia das Crianças, a Biblioteca Pública Epiphanio Dória, localizada em Aracaju, promove uma série de atividades nos dias 10 e 11 de outubro. Os pequenos leitores vão poder participar de contação de história, sarau kids, apresentações artísticas, caça ao tesouro, brincadeiras, sorteio de brindes, lançamento de livro infantil e muito mais.

A programação voltada para o público infantil é totalmente gratuita e acontece no turno da manhã, a partir das 8 horas, e no turno da tarde, a partir das 14 horas. A Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória fica localizada na rua Leonardo Leite s/n°, no bairro Treze de Julho, em Aracaju, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico: [email protected].

Durante os dois dias, haverá intensificação das atividades voltadas para os alunos da rede pública e crianças assistidas por instituições sociais, com a disponibilidade de pula-pula, chute a gol, tobogã e outros brinquedos na área externa da biblioteca. A ação conta com o apoio do Ministério Público Estadual de Sergipe (MPSE), por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência (Caopia), da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe (Adpese), Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase) e Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP).

Na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, o público infantil conta com um acervo diversificado, gibiteca e sala de HQ. Tudo isso em um ambiente agradável e espaçoso, contando com palco para contação de histórias, pequenas apresentações teatrais, brincadeiras e jogos recreativos. E mais, no auditório é realizado constantemente exibição de filmes infantis e apresentações de maior porte, com muito conforto e poltronas para mais de cem lugares.

Programação:

10 de outubro

Manhã

– Apresentação artística;

– Contação de história;

– Caça ao tesouro;

– Brincadeiras;

– Piñata;

– Pintura facial;

– Pula-pula;

– Chute a Gol.

Tarde

– Apresentação artística;

– Contação de história;

– Caça ao tesouro;

– Brincadeiras;

– Piñata;

– Pintura facial;

– Pula-pula;

– Pipoca e algodão doce;

– Chute a gol.

11 de outubro

Manhã

– Contação de História;

– Caça ao tesouro;

– Piñata;

– Pintura facial;

– Sarau Kids;

– Pula-pula;

– Tobogã;

– Sorteio de brindes;

– Chute a gol.

Tarde

– Lançamento do livro “Nem Lá e Nem cá: tenho dois lugares para chamar de lar” de Letícia Mendes Carvalho D’ávila Fernandes;

– Sarau kids;

– Contação de história;

– Caça ao tesouro;

– Piñata;

– Pintura facial;

– Pula-pula;

– Tobogã;

– Sorteio de brindes;

– Chute a gol.

Fonte: Governo de SE