Semana Santa: confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Lagarto

Em virtude das celebrações referentes à Semana Santa, a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio do Decreto nº 1.363, de 4 de março de 2026, decreta ponto facultativo nesta quinta-feira, 02. Em decorrência do ponto facultativo na quinta-feira, 02, e do feriado na sexta-feira, 03, alguns serviços ofertados pela gestão municipal serão alterados e funcionarão em horário especial. Os serviços essenciais serão mantidos, e os demais normalizados na segunda-feira, 06. Confira:

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

A Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto, localizada no Centro, e a Unidade Básica de Saúde Padre Almeida, na Colônia Treze, ambas unidades de urgência 24h, funcionarão normalmente.

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa do Patrimônio (Semop)

Os serviços de trânsito, Defesa Civil e Guarda Municipal seguirão o cronograma normal de funcionamento.

Secretaria Municipal de Obras (Semob)

A limpeza da feira e a coleta de lixo acontecem normalmente durante o feriado e o ponto facultativo.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu)

As feiras livres da cidade e dos povoados serão realizadas normalmente, sem qualquer alteração no calendário.

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)

A parte esportiva do Balneário Bica funcionará normalmente na quinta-feira, 2.

Na sexta-feira, 03, o balneário estará fechado.

No sábado, 4, e domingo, 5, funcionará normalmente.

Fonte: Prefeitura de Lagarto