Semana Santa: Procon divulga pesquisa de preços dos pescados

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Aracaju, divulgou, nesta quarta-feira (27), uma pesquisa de preços dos pescados, principal produto consumido no período da Semana Santa.

Entre os produtos verificados, o salmão apresenta menor preço de R$ 60, já o maior valor foi de R$ 90. A pescada amarela apresentou preços que variam de R$ 41,90 a R$ 60. O robalo foi contemplado com valores entre R$ 35 e R$ 80. Enquanto para a tilápia, os valores vão de R$ 26 a R$ 60. Confira aqui a pesquisa completa.

“É importante o consumidor estar atento se nas embalagens constam de forma clara e ostensiva as seguintes informações: peso bruto e líquido, características como denominação do produto, identificação da origem e produtor, além do prazo de validade. Outro ponto é usar a balança do estabelecimento ao comprar o peixe em conserva, pré-embalado ou congelado, o consumidor pode solicitar a conferência do peso do produto em uma balança no próprio local da compra. Lembrar que é importante considerar o peso líquido do pescado, além do peso da embalagem”, explicou a coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani.

