Semana será de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas leves em Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para esta semana, entre a última segunda-feira, 09, e a próxima sexta-feira, 13. A tendência é de predomínio de sol entre nuvens, com temperaturas elevadas e possibilidade de chuvas leves, principalmente nas regiões do litoral e agreste.

De acordo com a análise meteorológica, a presença de nuvens sobre Sergipe está associada à circulação oceânica, fenômenos que contribuem para a formação de nebulosidade sobre parte do Nordeste brasileiro e podem favorecer precipitações fracas em alguns momentos da semana.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta variação entre períodos de sol com algumas nuvens e momentos de céu parcialmente nublado ao longo da semana, com possibilidade de chuva leve entre segunda-feira, 9, e quinta-feira, 12. A partir de sexta-feira, 13, a tendência é de tempo mais firme, sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 24°C e máximas em torno de 30°C.

No agreste, o cenário será semelhante, com predomínio de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas leves entre segunda-feira, 9, e quinta-feira, 12. Na sexta-feira, 13, a previsão indica céu claro com algumas nuvens e ausência de precipitações. As temperaturas devem oscilar entre cerca de 20°C e 32°C ao longo da semana.

Já no sertão sergipano, a previsão indica predominância de céu claro com algumas nuvens durante toda a semana, sem possibilidade de chuva. As temperaturas permanecem elevadas e podem atingir até 35°C, especialmente durante as tardes.

A Semac orienta a população a manter os cuidados com a exposição prolongada ao sol, reforçar a hidratação e acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE