SEMED alinha preparativos para a Avaliação SAEB em Lagarto

Na última sexta-feira, 15, o Secretário Municipal da Educação, Professor Magson Almeida, participou de uma reunião com a equipe de coordenadoras e de apoio dos polos 01 e 02, Lagarto, Elaine Batista, Gláucia Martins e Silvana Araújo, responsáveis pela logística de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB no município.

O encontro teve como finalidade alinhar o processo de aplicação do SAEB nas unidades de ensino pertencentes à rede municipal. A avaliação tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional por meio de testes padronizados e questionários socioeconômicos.

A avaliação será realizada nas turmas do 2º ano (por amostragem) e nas turmas do 5º ano, 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. A aplicação ocorrerá entre os dias 23 de outubro e 10 de novembro de 2023, nas escolas das redes públicas estaduais, municipais e na rede privada.

O Secretário Magson Almeida destacou a importância de todos compreenderem o valor das avaliações externas como instrumentos que contribuem para evidenciar os avanços e melhorias necessárias para a rede municipal. Ele também ressaltou que a SEMED e as escolas já iniciaram as ações para garantir a realização do SAEB de acordo com as diretrizes recomendadas pelo INEP.

