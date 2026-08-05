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Semed realiza 1ª Reunião Comunitária do Fórum Municipal de Educação em Lagarto

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A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realizou, na tarde da última terça-feira, 04, a 1ª Reunião Comunitária do Fórum Municipal de Educação em Lagarto (FMEL). Na ocasião, o colegiado elegeu o corpo diretivo do órgão e aprovou o regimento interno que norteará as suas ações.

O contato entre os representantes foi importante para avaliar, apresentar destaques e aprovar o regimento interno. Além disso, foram eleitos, por aclamação, para um mandato de dois anos (com uma possível recondução), como coordenador geral, Valdson de Santana Junior; como coordenadora adjunta, a secretária Taysa Mércia; e como secretária executiva, Suelane Silva Dantas.

“O Fórum vem para restituir a democracia e os conselhos. Agora, com todos os segmentos da sociedade civil organizada, instituições e todo o trabalho intersetorial, nós vamos pensar os próximos 10 anos da educação no município. Hoje, aprovamos o regimento e elegemos todo o corpo que dará início às ações do Fórum”, explica a secretária municipal da Educação.

Entre as principais responsabilidades do FMEL está construir, implementar e monitorar o Plano Municipal de Educação (PME). Este, por sua vez, é um documento oficial que define metas, estratégias e diretrizes que guiarão o ensino no município nos próximos 10 anos, ou seja, até 2036.

Trata-se de uma composição mista, que reúne vários segmentos da sociedade, e tem um papel extremamente importante. Nós temos um cronograma a ser seguido, reuniões ordinárias e extraordinárias, além de conferências com a população para escuta ativa. Estaremos alinhados à Política Nacional de Educação e à Política Estadual de Educação. É um grande compromisso que a gestão assume para os próximos dez anos, a gente desenha e planeja o que quer no futuro”, ressalta o coordenador geral do FMEL.

Com a instalação do Fórum Municipal de Educação, a Prefeitura de Lagarto reafirma o compromisso com uma gestão participativa, democrática e voltada ao fortalecimento das políticas públicas educacionais. A atuação conjunta entre poder público e sociedade civil será fundamental para construir, acompanhar e avaliar estratégias que contribuam para uma educação cada vez mais inclusiva, eficiente e alinhada às necessidades do município ao longo da próxima década.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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