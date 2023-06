Semifinais do Sergipano Sub-20 são definidas

O Sergipe mede forças com o Lagarto. O primeiro jogo está marcado para esta quinta-feira, às 15h, no João Hora de Oliveira, e o segundo no próximo domingo, às 15h, no Barretão.

Do outro lado, Itabaiana e Atlético Gloriense se enfrentam pela segunda vaga na final. O duelo de ida acontece nesta quinta-feira, às 16h, no Mendonção, e o de volta no domingo, às 15h, no Estádio Editon Oliveira. Quem avançar disputa a final também em jogos de ida e volta marcados para os dias 17 e 25 de junho. Fonte: Globo Esporte SE