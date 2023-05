Semop segue efetuando melhorias no trânsito de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, através do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos da Secretaria Municipal de Ordem Publica (Semop), segue atendendo as principais demandas da população e executando diversas melhorias no trânsito do nosso município.

Segundo a Prefeitura, já estão sendo finalizados os testes do conjunto semafórico que será instalado no cruzamento da Avenida Zacarias Júnior com a Travessa Josias Machado, na esquina do Supermercado Bom Bom, no centro comercial do município.

De acordo com o secretário da pasta Kércio Pinto, os técnicos do órgão estão aguardando apenas a Energisa efetuar a ligação da caixa de energia na posteação para que os aparelhos já possam entrar em funcionamento. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados até o final da próxima semana.

Av Leandro Maciel

O Semáforo localizado na Av Leandro Maciel com a Rua José Monteiro de Carvalho, também no Centro Comercial, e que vinha apresentando instabilidade no seu funcionamento, já foi consertado, tendo a placa do CPU substituída, e agora está em operação normal.

Parada de Táxi na Laudelino

Atendendo a um pleito dos taxistas, para que tanto os profissionais quanto os passageiros que precisam ir as agências bancárias ou lojas comerciais e encontravam dificuldade para estacionar nas imediações, foi selecionado um ponto de parada na Rua Laudelino Freire, nos (fundos do Banco do Brasil), que permite, exclusivamente aos taxistas, deixar o veículo por um curto espaço de tempo.