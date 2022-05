Oportunidade de emprego: Senac lança processo seletivo para o polo Lagarto

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) abriu um processo seletivo para a contratação de um professor de Informática e outro de Corte e Costura. Aos aprovados, a instituição pagará R$ 22,18 por hora/aula e celebrará um contrato de trabalho por tempo indeterminado, após 90 dias de experiência.

Para concorrer às vagas, os interessados devem ter concluído o ensino médio, possuir certificação na área de atuação e experiência de no mínimo 01 ano. Já as inscrições poderão ser realizadas até a próxima segunda-feira, 9, com o preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site: http://processoseletivo.se.senac.br.

Já o processo seletivo será realizado em três etapas: análise curricular, aula expositiva e avaliação de habilidades comportamentais. Enquanto a lista de aprovados e convocados será divulgada no site do Senac, após o término da seleção. Para mais informações acesse o edital, clicando aqui.