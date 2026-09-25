Senador Delegado Alessandro já destinou quase R$ 17 milhões para Hospital de Amor de Lagarto

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) consolidou uma atuação relevante em benefício de Lagarto ao longo de seu mandato.

Levantamento oficial indica que o parlamentar destinou aproximadamente R$ 50,9 milhões ao município, quantia que reforça seu compromisso com o desenvolvimento local e com a melhoria das condições de vida da população.

Desse total, R$ 25,35 milhões foram direcionados à gestão municipal, viabilizando investimentos em áreas essenciais e ampliando a capacidade de resposta do poder público às demandas da cidade.

A saúde desponta como eixo central dessa atuação. O Hospital de Amor, referência no atendimento oncológico, recebeu mais de R$ 16,7 milhões, com recursos executados ao longo de quatro anos: R$ 4,48 milhões em 2021, R$ 5,28 milhões em 2022, R$ 4 milhões em 2023 e R$ 3 milhões em 2024.

Esse aporte contínuo fortalece o tratamento de pacientes com câncer e demonstra atenção concreta a uma das áreas mais sensíveis da política pública.

Outras instituições filantrópicas e entidades locais, como o Hospital Nossa Senhora da Conceição, a Maternidade Zacarias Júnior e o Fundo Municipal de Saúde, também foram contempladas, evidenciando uma atuação abrangente e comprometida com resultados efetivos para Lagarto.

Fonte: Assessoria de Comunicação