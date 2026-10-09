Ser Mais Criança reúne famílias em tarde de lazer no Balneário da Bica

O Balneário da Bica recebeu crianças e familiares para uma tarde de brincadeiras e convivência durante o Ser Mais Criança 2026. Em comemoração ao Dia das Crianças, a programação reuniu atividades recreativas e lanches, proporcionando um momento de lazer gratuito para as famílias.

A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Programa Criança Feliz. Além de celebrar a data, o encontro incentivou a interação entre os participantes e fortaleceu os laços familiares e comunitários.

O prefeito Sérgio Reis destacou a importância de oferecer essas oportunidades à população. “Uma tarde como essa tem um valor enorme para as famílias. É a oportunidade dos filhos brincarem, fazerem amigos e terem os pais por perto, compartilhando essa alegria. Nosso compromisso é garantir que a infância em Lagarto seja acompanhada de acesso ao lazer, à educação, à saúde e à proteção. Esse cuidado precisa fazer parte do dia a dia da cidade”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, ressaltou que o direito de brincar deve fazer parte de uma política permanente de cuidado com a infância.

“Quando cuidamos das nossas crianças, precisamos olhar para todos os aspectos da infância. É preciso proteger, acompanhar, fortalecer os vínculos e também garantir que elas tenham tempo e espaço para brincar, conviver e simplesmente serem crianças. O Ser Mais Criança representa esse cuidado e mostra que a infância precisa estar presente nas nossas ações de forma contínua, não apenas em datas comemorativas. Ver a alegria de cada criança e a participação das famílias nos confirma a importância de seguirmos construindo esses momentos”, afirmou.

Uma experiência compartilhada pelas famílias

Pai de duas meninas, Habacuque Ribeiro destacou a oportunidade de acompanhar as filhas durante as atividades.

“Para mim, que sou pai solteiro, essa é uma iniciativa maravilhosa. Eu tenho a oportunidade de acompanhar minhas filhas, vê-las brincando, se divertindo e aproveitando esse momento. É muito importante ter ações que também permitam que nós, pais, estejamos presentes”, afirmou.

Claudia Santos ressaltou a importância do acesso gratuito ao lazer. “Eu acho esse evento maravilhoso. As crianças têm um momento de lazer que, muitas vezes, alguns pais e avós não conseguem proporcionar. Então, poder trazer nossos filhos e netos para um lugar como esse e ver a felicidade deles é uma das melhores coisas”, destacou.

Para Jessica Teixeira, a variedade de atividades contribuiu para tornar a tarde especial. “Eu gostei muito porque é um evento completo. Além das brincadeiras, eles podem lanchar, conhecer novos amigos e brincar com os amigos que já conhecem. É uma tarde muito especial para eles”, contou.

Alexa, de sete anos, também falou sobre a programação. “Eu gostei muito de poder brincar aqui hoje. Alguns pais não podem dar uma tarde como essa para os filhos, e nós temos essa oportunidade. Eu estou gostando muito”, disse.

Cuidado contínuo com a infância

O Ser Mais Criança integra o trabalho desenvolvido pela SEDEST no atendimento às famílias. O SCFV e o Programa Criança Feliz promovem ações de convivência, acompanhamento e desenvolvimento infantil, com foco no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Esse trabalho se articula com outras iniciativas municipais, como busca ativa escolar, atividades esportivas, ações de segurança alimentar e projetos realizados com a rede de proteção.

Lagarto também participa da edição 2025–2028 do Selo UNICEF, iniciativa que estimula os municípios a avançar na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A participação envolve o cumprimento de metas e o desenvolvimento de ações conjuntas em áreas como saúde, educação e assistência social.

Fonte: Prefeitura de Lagarto