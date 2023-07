Será hoje o pré-lançamento do livro Domingo em Desbaste

Logo mais à noite, na Loja Maçônica Clodomir Silva, acontecerá o pré-lançamento do livro Domingo em Desbaste, capitaneado por Hernan Centurion, uma coletânea de 50 textos de 10 autores, com reflexões filosóficas e esotéricas. O livro é fruto da coluna do mesmo nome, publicada aos domingos, no Portal Só Sergipe, que tem como mantenedor o jornalista Antônio Carlos Garcia. Este é o segundo livro que nasceu de uma coluna no portal. O primeiro foi “Reflexões no Alvorecer do século XXI”, de autoria do professor doutor Valtênio Paes de Oliveira, que reuniu 63 textos publicados no portal entre 2018 e 2021.

O pré-lançamento do livro Domingo em Desbaste será logo depois da cerimônia de instalação do novo venerável da Loja Clodomir Silva, Hernan Centurion, um dos escritores. “Recebi o desafio do irmão Garcia para que eu pudesse elaborar textos para serem publicados no Portal Só Sergipe e o recebi de maneira feliz, pois estava ansioso para adentrar na literatura não médica. E como a medicina foi sempre presente em minha vida, precisava estar lendo temas variados, desde romances históricos, biografias, política – que gosto muito – e esoterismo. E aí topei o desafio”, frisou Hernan, que é proctologista.

O primeiro texto que Hernan escreveu para a Coluna Domingo em Desbaste foi “É tempo de mudança”, que você poder reler clicando aqui. “Me inspirei no dia a dia do jovem que, a cada dia, está trancafiado no quarto, em frente a uma tela de computador, sem ter noção do que está se passando na sociedade”, ressaltou.

“É um livro leve, de leitura rápida e vai fomentar a filantropia, que é outro pilar da sublime ordem maçônica. Dez irmãos deixaram suas marcas na história do Só Sergipe, que vem tendo uma notoriedade muito grande no espaço jornalístico de Sergipe, e da própria Maçonaria. Em nome da Clodomir Silva conseguimos reunir os irmãos neste projeto que está desabrochando, que venham novos textos e uma segunda edição”, frisou Hernan Centurion.

Este é o primeiro livro que o jornalista Antônio Carlos Garcia participa com artigos. “Estou muito feliz de fazer parte deste projeto, de abrigar no Portal Só Sergipe textos que levam as pessoas à reflexão. Quem sabe, esse pode ser o primeiro passo para que eu, quem sabe, escreva um livro no futuro. Neste oceano, que é a vida, há muitas histórias para contar”, ressaltou.

Relevância

“Acho que é um momento de grande relevância para a Loja Clodomir Silva. Uma ideia bastante importante”, disse o grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil Sergipe, Volnei Melo Dias, que à época, era o venerável da Clodomir Silva. “Eu fui um dos primeiros a incentivar o Hernan escrever artigos e depois transformar em um livro”, afirmou. Para ele, o livro abre caminho para os demais irmãos despertarem, escreverem e pensarem numa segunda edição.

O filósofo Rocelito Paulo Pinto, ex-venerável da Loja Universitária Sergipe Del Rey, e hoje residindo no Rio de Janeiro, é um dos autores do livro Domingo em Desbaste. “Penso que, num país onde a cultura é desprezada e onde ensinamos nossos jovens a não terem opiniões próprias, mas sim formatadas por outros que ganham dinheiro com isso; num país que nós colocamos a nossa cultura relacionada a músicas que não duram mais de uma semana, e ter um projeto como esse, que nos traz pensamentos de pessoas que são livres e amam a liberdade, que prezam a cultura, é como um oásis no deserto”, comentou.

Para Rocelito, é muito bacana participar deste projeto “e o melhor ainda é colher frutos que são plantados nesse canteiro jornalístico do Só Sergipe, tão belo, exemplar e tão firme”. Na sua concepção, “esse pré-lançamento vai bem demonstrar a força e imposição desta coluna, na sua imponência de cultura de liberdade. Domingo em Desbaste, nada melhor que uma leitura que nos informa e ilumina nossa alma”.

Os autores do livro são os seguintes: Hernan Centurion Sobral, Antônio Carlos Garcia, Rocelito Paulo Pinto (reside no Rio de Janeiro), José Alexandre Lemos, Rafael Leleu, Edmar Nogueira da Rocha, Natanael Fernandes de Souza (reside no Espírito Santo), Josué da Silva Melo (reside em Feira de Santana), Gilberto Costa-Silva e Nilton Santana.

A edição do livro tem o apoio da Clínica Elisabeth Barreto (Clieb) e da Zahav Safra Invest, e apoio cultural do Só Sergipe.

