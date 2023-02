Sergas anuncia redução no preço do gás natural

A partir desta quarta-feira, 01, a tarifa média do gás natural terá redução em -9,55%, refletindo numa redução média de R$ 0,32 por m³, informou a Sergipe Gás S/A. Segundo a instituição, a redução contemplará todos os segmentos de mercado praticados pela concessionária sergipana.

Para ajustar as suas tarifas, A Sergas obteve autorização da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), visto que obedece a política de preços da Petrobras, juntamente com a média de preços de outro supridor contratado.

O diretor presidente da Sergas, José Matos, esclareceu que “os preços praticados no mercado do gás natural são definidos pela Petrobras e outros supridores da matriz energética, levando-se em conta a variação no mercado internacional do petróleo e seus derivados, assim como a cotação do dólar no período”, informa.

O gás natural é um combustível proveniente das frações mais leves do petróleo. É considerado o combustível de transição para uma matriz energética de baixo carbono e em todo o mundo, cresce o seu consumo que tem usos diversos.

Com informações do Governo de SE