Sérgio aparece ao lado de Gilberto Kassab e anuncia data de convenção em Lagarto

O deputado estadual Sérgio Reis (PSD) foi recebido, na última quarta-feira, 04, pelo presidente nacional do Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, em sua residência, em São Paulo, para selar o apoio da sigla à sua intenção de se candidatar prefeito de Lagarto. A data da convenção para lançamento da futura candidatura também foi anunciada no encontro: dia 20 de julho, no município sergipano.

“Lagarto é prioridade ao PSD Nacional. Se eleito prefeito, Sérgio terá todo apoio do partido. Todo nosso apoio em Brasília, todo nosso apoio dos companheiros de todo o Brasil para que, efetivamente, possa cumprir os compromissos com a cidade”, afirmou Kassab em um vídeo gravado ao lado de Sérgio.

O deputado destacou que a conversa com o ex-prefeito de São Paulo também serviu para que ele apresentasse o plano de governo proposto por ele e seu grupo político que será levado à população quando estiver candidato a prefeito.

“Estamos estudando muito e com bastante detalhe os problemas e potenciais soluções para que possamos ver o município de Lagarto de um jeito novo, prosperando, recuperando o status de cidade mais importante do interior sergipano e se transformando de verdade num polo econômico e da saúde na região Nordeste”, frisou o parlamentar.

Convenção partidária

O lançamento da chapa majoritária do PSD para a disputa da prefeitura de Lagarto acontece na convenção do partido, próximo dia 20 de julho, ainda sem horário e local definidos, mas com a confirmação da presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

Fonte: Lagarto Notícias