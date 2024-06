Sérgio recebe campeão internacional de MMA e projeta esporte em Lagarto

O deputado estadual Sérgio Reis (PSD) recebeu, nesta terça-feira, 18, em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o lutador e campeão internacional de MMA Anderson “Astro da Maldade”. A pauta do encontro foi a expansão do esporte no município de Lagarto.

“As artes marciais, com o MMA, estão dentro do nosso projeto de expansão e fomento do esporte para o município de Lagarto. A ideia é incentivar a garotada para que possamos ter mais campeões saídos aqui do estado”, afirmou Sérgio.

“Garanto que no município de Lagarto deve ter vários talentos escondidos. Vamos encontrar logo em breve e, quem sabe, teremos mais um campeão da América Latina”, disse Anderson.

O lutador é detentor do cinturão peso-meio-médio (até 77kg) do Jungle Fight e um dos principais nomes do esporte no estado de Sergipe.

A iniciativa de expandir o MMA também irá contar com outro campeão sergipano do Jungle Fight, Deninho 3D. Sérgio e Anderson confirmaram que se reunirão com o atleta em breve.

Fonte: Da Assessoria de Imprensa