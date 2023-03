Sérgio Reis assume cadeira na Assembleia Legislativa de Sergipe

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Jeferson Andrade (PSD), empossará na manhã desta terça-feira, 14, o deputado Sérgio Reis (PSD), suplente do deputado Jorginho Araújo (PSD), que assumiu recentemente o cargo de secretário de Estado da Casa Civil.

Artur Sérgio de Almeida Reis é de família tradicional na política de Lagarto. Neto de Artur Reis (ex-prefeito), é filho do ex-deputado federal e estadual Jerônimo Reis, sobrinho da ex-deputada Goretti Reis e irmão do deputado federal Fábio Reis.

Assumiu no início do mandato do governador Fábio Mitidieri (PSD), o cargo de secretário de Representação de Sergipe em Brasília.

“Agradeço aos 23 mil 499 eleitores que acreditaram em mim”, disse nesta segunda-feira, 13, após receber o diploma no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) e entregar à Mesa Diretora da Alese, a documentação necessária para a posse.