Sérgio Reis coloca mandato à disposição do HU de Lagarto

Atento às demandas de saúde de Lagarto, o deputado estadual Sérgio Reis (PSD) esteve no hospital Universitário do município para conhecer o funcionamento e colocar seu mandato à disposição da unidade que também forma profissionais de saúde.

Sérgio foi recebido pelo superintendente Manoel Luiz de Cerqueira, pelo chefe de Divisão de Gestão do Cuidado, Marcos Henrique e pelo chefe de Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar, Marconi de Almeida. Na ocasião, foram apresentados gargalos de fluxo de atendimento, os quais o parlamentar se colocou à disposição para buscar recursos em Brasília, por meio do deputado federal Fábio Reis, e do governo do Estado.

“Essa visita é importante para entendermos os gargalos do hospital, de que forma é possível melhorar a assistência de média e de alta complexidade. O hospital Universitário é um espaço de formação de profissionais, tem possibilidade de ampliar serviços, agregar novas tecnologias, atendimentos de alta e média complexidade. Vamos nos reunir com a Secretaria de Estado da Saúde e com o governo federal”, afirmou.

O deputado voltou a destacar a necessidade de investimentos na rede de atenção primária de Lagarto, que não dispõe de UPA 24 horas para atender os mais de 110 mil habitantes do município.

“Outra coisa muito importante é o atendimento primário na atenção básica. Já colocamos recursos no governo do Estado para uma UPA 24 horas. Essa obra vai facilitar a vida da população lagartense, que tem encontrado dificuldade na assistência à saúde”.

“Foi um prazer enorme receber o deputado Sérgio Reis. Somos um hospital com a missão de promover formação e qualificação de profissionais para média e alta complexidade. Com investimentos em tecnologia, vamos conseguir que os pacientes concluam o tratamento aqui, sem deslocamentos”, afirmou superintendente do HUL, Dr. Manoel Cerqueira.

