Sérgio Reis comemora sucesso de Lagarto Folia

O deputado estadual Sérgio Reis comemorou o sucesso do Lagarto Folia. A festa ocorreu entre os dias 29 e 30 de abril e 01 de maio e movimentou o município da região Centro-Sul com atrações como Harmonia do Samba e Leo Santana.

Sérgio destacou que os três dias de festa atraíram turistas de cidades vizinhas, além de movimentar a economia nos setores de comércio, alimentos e bebidas.

“O Lagarto Folia é uma tradição de nossa cidade que foi retomada com o esforço do governador Fábio Mitidieri e do deputado federal Fábio Reis para comemorar nossos 143 anos! É alegria, cultura e renda para nosso povo. Vimos a cidade lotada nesses três dias, movimentando a economia local”, disse.

A festa contou com apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe.