Sérgio Reis confirma parcerias para criação do Distrito Industrial de Lagarto

Durante o uso do Pequeno Expediente da sessão desta terça-feira, 21, da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Sérgio Reis (PSD) confirmou as tratativas para a criação ainda este ano de um distrito industrial no município de Lagarto por meio da parceria entre o governo Fábio Mitidieri (PSD) e o mandato do deputado federal Fábio Reis (PSD).

O parlamentar detalhou que o deputado Fábio Reis já se disponibilizou em indicar emenda parlamentar para que o distrito seja instalado em uma área que será desapropriada pelo Governo de Sergipe. O tema já foi discutido com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa.

“Esse distrito industrial vai proporcionar de forma oportuna aos investidores, empresários e comerciantes poderem se instalar no nosso município para que ele volte a crescer, volte a se desenvolver e volte a gerar renda e emprego na nossa cidade”, ressaltou o deputado, se referindo como exemplo o distrito industrial do município de Tobias Barreto.

Sérgio confirmou inclusive que já tem Projeto de Lei de sua autoria protocolado na Casa que visa autorizar a criação de zonas com regime especial de tributação para atrair empresas e indústrias.

Tanto a Zona Especial, para empresas de tecnologia e saúde, por exemplo, quanto a Zona Secundária, esta sendo Centro Logístico e Industrial, fazem parte da matéria e visam tornar o município de Lagarto área com incentivos fiscais.

Fonte: Assessoria de Imprensa