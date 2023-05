Sérgio Reis destaca importância de Banese + Agro para Lagarto

O secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis, acompanhou agenda de inaugurações do governo na última segunda-feira, 15, e destacou importância da agência Banese + Agro para Lagarto.

A iniciativa em levar o espaço especializado no atendimento às demandas rurais teve forte apoio do secretário, quando ainda ocupava o cargo de deputado estadual. Voltada para atendimento a produtores rurais, a unidade vai auxiliar na concessão de crédito e no fomento à produção agrícola típica da região.

“A agência vai ajudar bastante o agricultor do centro-sul para que ele possa fazer o seu trabalho render mais na mesa. Essa foi uma solicitação minha e do deputado Fábio Reis, que está sendo atendida graças ao compromisso do governo em gerar emprego e renda. Hoje foi um dia significativo para Lagarto, que recebeu também obras estruturantes como a reforma da quadra da Dom Mário e a inauguração da delegacia de Grupos Vulneráveis, trazendo mais segurança para essa população”, comemorou Sérgio.

+Agro

O novo Espaço Banese + Agro deverá trazer mais oportunidades para o setor agrícola, impulsionado a economia local. A unidade, que funcionará na agência do Banese no município, contará com dois balcões de atendimento exclusivo, além de sala para reuniões e recepção. Para atender às demandas dos empreendedores rurais, uma equipe de gerentes especialistas estará disponível, visando gerar oportunidades e potencializar as vocações produtivas do centro e do centro sul.

Inaugurações

O governador Fábio Mitidieri realizou mais duas inaugurações em Lagarto. Primeiro ele entregou a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), com investimento de R$ 275 mil. Na ocasião, também foi oficializada a criação do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento de Lagarto (Getam), além da entrega de oito motocicletas à unidade especializada da Polícia Militar.

Já na Escola Estadual Dom Mário Rino Sivieri, o Governo do Estado entregou uma quadra de esportes e a reforma da arquibancada do colégio. O investimento, estimado em R$ 2,2 milhões, concentrou-se na reformulação completa do espaço, que ganhou novos e importantes incrementos desde a cobertura até os pisos.