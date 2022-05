Sérgio Reis diz que grupo anunciará candidato a estadual na próxima semana

A segunda entrevista de rádio do ex-deputado federal Sérgio Reis na última quarta-feira, 4, para tratar sobre a veiculação do seu nome como possível pré-candidato a deputado estadual pelo PSD foi para a emissora lagartense 102.7 FM, no programa Sergipe em Destaque, comandando por Aclécio Prata. Na entrevista, Sérgio cravou que próxima semana o grupo fará o anúncio do nome que for escolhido para a disputa.

“Nós vamos marcar uma reunião na próxima semana. Eu já pedi para marcar com todas as lideranças do nosso partido. Vou começar a ouvir alguns possíveis nomes que tenham interesse também”, destacou Sérgio, citando que irá ouvir sugestões de lideranças e amigos como Joãozinho de Solinha, o ex-prefeito Zezé Rocha e também o empresário José Augusto Vieira, do grupo Maratá.

Sérgio destacou que antes de tudo irá conversar com todo o agrupamento, inclusive com a deputada estadual Goretti Reis (PSD) e o deputado federal Fábio Reis (PSD), mas garantiu que, se for da vontade do agrupamento e do partido, não irá fugir da responsabilidade para qual for convocado.

“Não tenho medo de disputar nenhum tipo de eleição. Se for desejo de todos, unamidade do grupo que eu tenha que ir para o sacrifício, ir para a luta para que Lagarto não fique sem nenhum representante (na Alese), sem dúvida nenhuma, em momento algum eu deixarei de estar ao lado desses companheiros, desses amigos e principalmente da população”, afirmou.

Participações e apoios

Durante a entrevista, diversas lideranças, amigos e aliados participaram do programa, demonstrando apoio e, muito mais que isso, empolgação com o nome de Sérgio Reis para a disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa. Sérgio também afrimou que recebeu ligações e mensagens de autoridades importantes do estado, que confirmaram apoio à possibilidade do ex-deputado concorrer em 2022.

“Não estou conseguindo dar conta da quantidade de mensagens de incentivo que tenho recebido. Recebi hoje pela manhã a ligação do governador Belivaldo Chagas, recebi uma ligação também do deputado federal Fábio Mitidieri, que é o nosso pré-candidato a governador, pedindo que eu coloque meu nome à disposição do grupo e do partido, que não pode ficar sem essa cadeira. E uma cidade como Lagarto, tão importante, não pode ficar sem representante”, revelou.

