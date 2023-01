Sérgio Reis é empossado Secretário de Representação do Governo Fábio Mitidieri

Na última terça-feira, 3, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), empossou o ex-deputado federal lagartense Sérgio Reis no cargo de Secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília-DF.

Para o governador, Sérgio é o melhor nome para o posto. “Jovem e bem articulado nos corredores da Câmara, Sérgio contribuirá muito na conquista pelos interesses do nosso Estado. Avançamos juntos!”, comentou o gestor.

Já o secretário Sérgio Reis comemorou o início de mais um desafio em sua vida pública. “O tamanho da responsabilidade que o governador Fábio nos confia para assumir a Secretaria de Representação do Estado de Sergipe em Brasília é do tamanho da nossa vontade e experiência para trabalhar com muito diálogo e encurtando caminhos entre os ministérios, órgãos federais e nossos parlamentares no Congresso Nacional. Vamos ao trabalho!”, destacou.