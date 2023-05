Sérgio Reis e Érica Mitidieri discutem obras sociais

Secretário de Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis busca ações e parcerias que contribuam com o crescimento social do estado. Na última sexta-feira, 19, ele esteve na Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (SEASC) para tratar de obras sociais em Lagarto.

Recebido pela secretária da Pasta e primeira-dama, Érica Mitidieri, Sérgio apresentou solicitações dos padres Rodrigo Sant’Anna (Paróquia Nossa Senhora da Piedade) e Ueliton (Paróquia Santa Luzia).

“Uma alegria estar com nossa primeira-dama, Érica Mitidieri, para tratar das obras sociais da paróquia Nossa Senhora da Piedade e do Centro Social, uma paróquia histórica, com mais de 300 anos. Érica é uma gestora sensível e atenta às necessidades de nossa gente”, disse Sérgio.

Fonte: Assessoria de Imprensa