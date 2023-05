Sérgio Reis fala sobre o reajuste salarial dos servidores estaduais

O governo do Estado enviou para Assembleia Legislativa projeto de Lei para reajuste do servidor estadual no valor de 2,5% a 10%, de acordo com categorias, beneficiando cerca de 60 mil servidores, entre ativos e inativos. Dos 26 estados do País, Sergipe é um dos dez que concede reajuste salarial.

Na avaliação do deputado estadual Sérgio Reis (PSD), a gestão estadual cumpre com os compromissos firmados pelo governador Fábio Mitidieri em campanha e é preciso despolitizar o debate, já que mais de 30 categorias serão contempladas.

“Sergipe foi um dos dez estados que concedeu aumento para servidor público. São mais de R$ 150 milhões de impacto na folha. Não é possível resolver o problema de mais de dez anos em quatro meses. Acreditamos que com a política econômica e de atração de investimentos, implantada por Fabio Mitidieri, será possível melhorar o reajuste do servidor ao longo do mandato”, declarou.

Os ajustes propostos aos índices, que deverão ser de 2,5% a 10%, foram calculados sob a ótica da responsabilidade fiscal, e devem significar um acréscimo inicial de pelo menos R$ 151 milhões à folha de pagamento do Estado ao longo do ano. Os projetos prevêem que 18 mil servidores aderidos ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) deverão receber um ajuste de 10% na tabela que determina seu salário base. O valor totaliza cerca de R$ 49,5 milhões de acréscimo na folha anual. Já os demais servidores deverão contar com um reajuste geral de 2,5%, o que equivale a quase R$ 102 milhões a mais na folha paga pelo governo.

“Entre as categorias contempladas no PCCV, temos médicos, servidores da Administração Geral, servidores da Saúde, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, engenheiros. Desde o início do mandato, o governador vem dialogando, estabelecendo mesa de negociação e transparência na conversa com o servidor. O que temos que deixar claro para a população é que todos os servidores do Estado receberão aumento e que o diálogo é permanente”, disse.

Nordeste

Sérgio ainda pontuou que Sergipe e Ceará foram os únicos estados nordestinos a enviarem proposta de reajuste para o servidor. Os demais estão em fase de estudo.

“Somente Sergipe e Ceará darão aumento ao servidor e o Ceará dará de forma parcelada, nas folhas de junho e de outubro. Os demais, inclusive nossos vizinhos Bahia e Alagoas, estão em fase de estudo ou de definição”.

